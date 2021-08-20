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Политика
Госдума до сих пор не получила от ОЗХО материалы по делу Навального

Госдума до сих пор не получила от ОЗХО материалы по делу Навального

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, произошедшую год назад на борту самолета.
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Год назад оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и был экстренно госпитализирован в Омске. По желанию супруги блогер был перевезен на лечение в Германию. Меж тем, профильный комитет Госдумы до сих пор не получил достоверных сведений о ситуации, произошедшей 20 августа 2020 года. Тем не менее, западные страны продолжают активно раскручивать версию "отправления".

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В Думе попросили ОЗХО разъяснить нестыковки в докладе о Навальном

Василий Пискарев подчеркнул, что думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России так и не получила ответы на обращения в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестаг. Многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ к властям Германии также остались без внимания.

"Ни результатов анализов, ни формулы вещества, которым якобы осуществили отравление, никто так и не предъявил", – отметил Пискарев.

По словам парламентария, в докладе ОЗХО есть существенные нестыковки, на которые обратила внимание профильная комиссия ГД. Из документа следует, что Организация "направила в Германию своих специалистов расследовать отравление российского гражданина боевым отравляющим веществом" тогда, когда Навального только доставили из самолета в больницу и диагноз еще не был поставлен.

Пискарев подчеркнул, что отсутствие ответа на обращения российских властей может свидетельствовать о заранее режиссированном плане действий: "В ответ до сих пор – тишина и невнятное бормотание о "технических ошибках" со стороны официальных лиц. Тишина очень красноречивая. Ведь появляется все больше свидетельств, что там, на Западе, каким-то образом знали о предстоящем "отравлении" заранее.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 12:28 Источник: Telegram-канал Комиссии ГД по расследованию вмешательства извне ✓ Надежный источник

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