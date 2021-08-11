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Политика
Украинцы не хотят умирать за идеалы НАТО – военный эксперт

Украинцы не хотят умирать за идеалы НАТО – военный эксперт

Юрий Кнутов заявил о нежелании украинцев служить в ВСУ и умирать за идеалы НАТО.
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Затяжной военно-политический кризис на Украине, связанный с боевыми действиями в ДНР и ЛНР, безусловно, сильно бьет по психологии простых граждан страны. Несмотря на громкие заявления нового главкома ВСУ о готовности Незалежной к масштабным боевым действиям, военный историк Юрий Кнутов уверен, что украинцы не готовы умирать за идеалы НАТО.

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Как сообщает "Царьград", эксперт подчеркнул, что жители Украины за семь лет боевых действий потеряли всякое желание служить государству, создавшее условия, при которых мужчины вынуждены идти в армию, потому что у них нет другой возможности прокормить свои семьи. Таким образом, можно констатировать, что истинные возможности ВСУ расходятся с представлениями главнокомандующего армией, генерал-майора Валерия Залужного.

Кнутов отметил, что моральных дух украинских солдат оставляет желать лучшего, что является главной проблемой ВСУ. Аналитик уверен, что жители Незалежной идут в армию не по идейным соображениям, а из-за экономической необходимости. Более того, эксперт заявил, что украинцы не хотят умирать за идеалы НАТО.

По его словам, нехватка солдат на Донбассе решается за счет заградительных отрядов, состоящих из бойцов нацистских подразделений. Они, как подчеркнул военный историк, сами настроены радикально по отношению к России и заставляют обычных военнослужащих выполнять "боевую задачу".

Кроме того, Кнутов отметил, что большинство украинцев не готовы умирать на войне за взгляды националистов или идеалы НАТО. По мнению эксперта, состояние ВСУ на данный момент не самое удовлетворительное. Ситуация будет только усугубляться, если власти Украины не изменят свое отношение как к России, так и к собственным гражданам, заключил аналитик.

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Фото: Volodymyr Tarasov/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 10:03 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Миг
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Ясен пень , они ведь хотят кружевные трусы и 3.000€ зарплату, как минимум. Но пришло время понять, что вход рубль , а выход десять рублей. И их мнение, хозяев не интересует. Тяжела судьба предателя.
1

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