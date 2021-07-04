Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Воскресенье
4 июля
Лента новостей
17:14
Путин за два дня подписал более 100 законов
16:40
В Кремле заявили о необходимости жестких мер по вакцинации россиян
16:36
В Сети собирают деньги на похороны заразившегося коронавирусом Мамонова
16:12
Врачи разводят руками: сотрудница клиники о состоянии МакSим
16:01
Травмированная Асмус вышла на связь: Хруст был очень сильный
16:00
Депутат Рады заявил об исчезновении Зеленского
15:28
В Кремле рассказали, что именно мешает Путину и Зеленскому встретиться
15:17
Малиновский срочно вылетел к оголившемуся Лазареву: Не смог противиться соблазну
14:48
Бизнесмен Линник назвал способ повысить зарплаты россиян
14:38
Меладзе закидали камнями после концерта для сына Лукашенко
14:25
Бросившую мужа Бородину заподозрили в новом романе: Теперь армянин?
14:25
Синоптик пообещал возвращение аномальной жары в Центральную Россию
13:46
"Как растение": жена о состоянии госпитализированного из-за коронавируса Мамонова
13:30
На кладбище охнули: Могила Касаткиной и Колосова ужасающе просела
13:14
Петросян шокировал внешним видом после перенесенного ковида: Даже отпуск не помог
12:55
"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз
12:55
"Рассчитывает, что снова будет нужен Западу": эксперт о непризнании Лукашенко российского Крыма
12:13
В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:46
Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!
11:35
"Все же ищут принца": 71-летняя Бабкина отмела любовника с лысиной
11:33
"Это эвакуация, это последний день Помпеи": Суздальцев о продаже Лукашенко белорусских ресурсов
11:13
Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова
10:56
Появились новые подробности госпитализации певицы МакSим
08:19
Отказавшемуся от бутылки Моргенштерну поставили капельницу
06:23
"Не поддавайся": заплеванная завистливыми толстухами Михалкова нашла поддержку
04:36
"На небесах гордится": Сын превратился в копию Михаила Круга
02:00
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 4 июля
00:09
Платье Топурии сравнили с салфетками для стола
22:21
"В диком стрессе": Петров столкнулся с внезапным поворотом судьбы
21:19
Политолог Межевич о судьбе Зеленского в случае наступления на Донбасс: Может не добежать даже до границы с Венгрией
20:14
Курбан Омаров рассказал о новой любви: Всегда меня выслушает
18:16
Оплеванный памятник принцессе Диане вызвал гордость у ее сыновей
18:11
Дерзкая Туктамышева влезла в громкий скандал
17:49
Дочь Пескова всполошила народ траурным видом
17:36
71-летняя Бабкина прикрыла прелести тонким халатиком
17:24
Украинские СМИ назвали стоимость "уничтожителя Крымского моста"
17:20
Жена Петросяна облюбовала ветхие руины: Тянет на древнее
17:13
Первому каналу пришлось спасать пережившую пожар Селезневу
16:48
"Мама, ты что, погибаешь?": Казьмина шокировала подробностями жизни с детьми
16:37
В достоинство голого Моргенштерна вцепились мертвой хваткой
16:32
Скончался тренер олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике
15:52
Губерниев заявился к Бузовой после публичной порки
15:45
"Будут брошены против народа": эксперт Жилин прокомментировал новую инициативу Киева
15:33
Популярный артист Бродвея умер после длительной борьбы с болезнью
14:49
Униженная Бузова дала отпор Михалкову
14:08
Ида Галич сменила фамилию после развода
14:05
На похоронах звезды сериала "Полицейский с Рублевки" прозвучали неожиданные слова: Злая шутка
13:52
Гребет лопатой: получающая 530 тысяч в месяц Доронина более двух лет не появляется на работе
13:50
"Бомба": Каменских в прозрачном платье произвела фурор
13:43
Янковский тайно женился после известия об отцовстве
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Униженная Бузова дала отпор Михалкову
"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой
Губерниев заявился к Бузовой после публичной порки
Экс-министр культуры Белоруссии заявил о больной психике Лукашенко
Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!
Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Путин за два дня подписал более 100 законов

Путин за два дня подписал более 100 законов

На официальном портале правовой информации появились десятки документов с подписью главы российского государства.
прочитано 137 раз

Президент России Владимир Путин всего за двое суток подписал 135 законов. Документы затрагивают самые разные сферы жизни российского общества.

ПО ТЕМЕ

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Среди них, в частности, есть правовой акт, запрещающий обнародование личных данных сотрудников силовых структур и людей, находящихся под защитой государства. Другой документ запрещает иностранным IT-фирмам осуществлять деятельность в России без открытия филиала на территории страны. При этом он предусматривает ограничение доступа к социальным сетям, видеохостингам и сервисам для мгновенного обмена сообщениями.

Кроме того, один из документов запрещает отрицать ключевую роль Советского союза во Второй мировой войне и публиковать изображения фашистов. Ещё один закон запрещает мигрантам работать без прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев, другой запрещает приобретать оружие без прохождения медосвидетельствования.

Своей подписью Владимир Путин также предоставил правоохранительным органам доступ к данным геолокации мобильных устройств граждан и ужесточил наказания за незаконный оборот оружия. управление автомобилем в нетрезвом виде и продажу товаров без маркировки. Помимо этого российский лидер поручил создать единый государственный счётчик интернет-трафика и запустить трансляцию телеканалов в интернете.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 17:14 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Малиновский срочно вылетел к оголившемуся Лазареву: Не смог противиться соблазну

Певец проводит время в США
Шоу-бизнес

"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз

Звезда попалась на крючок
Шоу-бизнес

Меладзе закидали камнями после концерта для сына Лукашенко

Карьера артиста под угрозой
Шоу-бизнес

Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова

Всплыла удивительная история

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+