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Политика
Правительство Афганистана рано или поздно пойдет на уступки талибам – востоковед Нессар

Правительство Афганистана рано или поздно пойдет на уступки талибам – востоковед Нессар

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар пристально следит за противостоянием правительства страны и радикального движения "Талибан"*.
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О деградации ситуации в Афганистане заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва по-прежнему выступает за проведение диалога между афганцами. По мнению российского политика, только прямые переговоры при участии международных партнеров приведут к миру.

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На этой неделе "Талибан"* назвал условия перемирия в Афганистане. Представитель радикального движения потребовал освобождения из тюрем семи тысяч своих сторонников и исключения группировки из "черного списка" ООН. Один из участников переговоров с талибами со стороны правительства Надер Надери заявил, что в Кабуле не считают нужным идти навстречу радикалам, поскольку не видят в этом смысла.

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар объяснил отказ Кабула идти на требования талибов. По мнению эксперта, если правительство освободит задержанных, то лишится рычагов давления. Также Нессар сомневается, что члены СБ ООН исключат "Талибан"* из "черного списка".

"Но правительство рано или поздно пойдет на уступки, поскольку другого способа вести диалог нет", – считает востоковед.

Кстати, 16 июля президент Афганистана Ашраф Гани обратился к представителям радикального движения "Талибан"*. Глава страны призвал талибов к сотрудничеству ради установления мира. Как сообщал Сергей Лавров, следующий раунд межафганских переговоров пройдет 25 июля в Исламабаде.

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Фото: Wang Qingqin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 21:28 Источник: Известия

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