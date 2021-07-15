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Политика
Казаги высоко оценил результаты сотрудничества ЦАР и России

Казаги высоко оценил результаты сотрудничества ЦАР и России

Благодаря сотрудничеству ЦАР с Россией в африканской стране удалось решить проблемы с безопасностью и вернуть мир. Такое заявление сделал экс-министр коммуникаций Центральноафриканской Республики Максим Анж Казаги.
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Он считает, что укрепление отношений с Россией стало определяющим фактором для успехов ЦАР. Бывший член кабмина похвалил руководство страны во главе с Фостен-Арканжем Туадера за выбранный вектор политики, принесший положительный результат.

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При дипломатической поддержке РФ было заключено Хартумское соглашение, которое позволило стабилизировать обстановку до выборов 2020 года.

«Незадолго до выборов бандиты начали блокировать дороги и мешать свободному передвижению, что плохо влияло на экономику. В преддверии голосования группировки объединились и решили устроить государственный переворот. Но, благодаря заключенным с Россией и Руандой соглашениям, мы смогли предотвратить его. И не только защититься, но и ликвидировать боевиков», — напомнил Казаги.

По договоренностям с Москвой в Банги прибыли российские инструкторы. Россияне, которые в зарубежных СМИ нередко приписываются к «ЧВК Вагнера», проводят обучение для местных военных. Они готовят новобранцев и командиров армии для успешной борьбы с оставшимися в стране боевиками.

«Сейчас ситуация намного лучше. Например, возобновлена уличная торговля. Города освобождены от боевиков при поддержке России и помощи Руанды. Теперь там люди восстанавливают экономическую деятельность. Ходят в поля, на рыбалку. Вновь функционирует торговый грузооборот со столицей», – рассказал Казаги.

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Фото: Carsten Reisinger / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 19:45

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