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Политика
Президент Центральноафриканской Республики жестко ответил "расследователям" из CNN

Президент Центральноафриканской Республики жестко ответил "расследователям" из CNN

Глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера назвал публикацию информационного агентства CNN о ситуации в республике попыткой дискредитировать отношения между Москвой и Банги.
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Администрация президента республики выпустила официальное заявление Туадера, в котором он рассказал, что прозападные издания пытаются посредством информационных атак воздействовать на репутацию двух дружественных государств. Политик связал появление фейковых публикаций с возобновлением двустороннего сотрудничества между Банги и Москвой.

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Он назвал публикацию скандальной журналистки Клариссы Уорд клеветнической и лживой, а также указал на непрофессионализм «расследователей», которые не посещали республику, однако выпустили сфабрикованный материал о ситуации в стране.

«Хотел бы отметить, что представители CNN и The Sentry даже не посетили Центральноафриканскую Республику для точного выяснения всех обстоятельств», — подчеркнул Туадера, заметив, что материал основан исключительно на слухах.

Центральноафриканский лидер заметил, что западные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера» российских инструкторов, консультирующих армию ЦАР, что не соответствует действительности. При этом противостоящих местным военнослужащим боевиков журналисты оправдывают, несмотря на их многочисленные преступления против населения.

Туадера напомнил, что россияне находятся в ЦАР на законных основаниях, а любые попытки дискредитации действий Москвы в республике должны иметь серьезные обоснования, которых в материале CNN нет.

«Присутствие российских инструкторов в ЦАР одобрено Советом Безопасности ООН в ответ на просьбу Москвы о частичной отмене эмбарго на поставки оружия и подписании соглашения о военном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой и Российской Федерацией», — заявил президент республики.

Глава государства напомнил псевдорасследователям, что именно при консультативной поддержке россиян войскам ЦАР удалось отвоевать более 80% территории страны и освободить жителей оккупированных ранее городов и районов республики.

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Фото: Michael Brochstein / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 18:50

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