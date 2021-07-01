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Политика
Совет ПА ОДКБ осудил террористические акты в Афганистане

Совет ПА ОДКБ осудил террористические акты в Афганистане

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ на заседании 1 июля выразил озабоченность ситуацией в Афганистане. В последнее время в республике активизировались боевые действия на фоне сворачивания иностранного военного присутствия.

Продолжение: Володин: ПА ОДКБ учредит институт государств-партнеров
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Совет осудил теракты в Афганистане, жертвами которых стали мирные жители. Законодатели стран – членов ОДКБ выразили обеспокоенность уровнем наркопроизводства в республике. Это один из основных доходов террористических группировок. Парламентарии призвали активизировать борьбу с производителями запрещенных веществ.

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"Совет призывает все афганские этнические группы и политические силы к созданию благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства", – сказано в заявлении ПА ОДКБ.

Также законодатели выступили с призывом к международному сообществу наращивать гуманитарное содействие Афганистану. Это поможет предотвратить потоки беженцев из республики в другие страны, отмечается в заявлении.

Заседание Совета ПА ОДКБ состоялось в Душанбе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Таджикистан граничит с Афганистаном на протяжении 1,4 тысячи километров. Он выразил обеспокоенность идущими у границы двух стран боевыми действиями.

"Если данное заявление не принять или отложить, завтра беженцы хлынут потоком, а мы будем с вами как те страусы, голову в песок. Нельзя в этой ситуации промолчать", – сказал председатель ГД.

Напомним, что членами ПА ОДКБ являются законодательные органы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В числе наблюдателей – нижняя палата парламента Афганистана, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и Народная скупщина Сербии.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 1 июля 2021, 15:12

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