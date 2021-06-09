Казахстан поставил "союзную" подножку России – журналист Курманов

Недавнее заявление МИД РФ вызвало чрезвычайно нервную реакцию со стороны Нур-Султана, заметил казахстанский журналист и общественник Айнур Курманов.

На прошлой неделе замминистра иностранных дел РФ Алексей Панкин заявил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада. После этого в МИД Казахстана отметили, что выступают против политизации ЕАЭС, и напомнили, что организация была создана для стабильного развития экономик находящихся в ней стран.

По мнению Айнура Курманова, Нур-Султан, пытаясь откреститься от высказываний МИД РФ, забывает о том, что политика – зеркальное отображение экономики. Однако Казахстан старается не просто уйти в сторону, а не допустить обсуждение вопроса, озвученного Панкиным, считает эксперт.

Курманов уверен: в Нур-Султане есть агентура и лоббирующая сила Запада, которая, по задумке, не должна допустить развитие ЕАЭС. По словам журналиста, Белому дому выгодно то, в каком состоянии сейчас находится этот союз – в организации нет единой позиции по международным и внутренним вопросам.

В авторской колонке "Политнавигатора" общественник напомним, что летом 2021 года в Казахстане пройдут учения войск США, Канады, Австралии и Турции "Степной орел". Здесь будут отрабатывать взаимодействие с частями вооруженных сил республики по стандартам НАТО.

"[Такие] действия являются уже не фальшивым нейтралитетом, а явной "дружеской" подножкой с целью недопущения принятия ЕАЭС консолидированных ответных санкций на агрессивные шаги со стороны Запада", – сделал вывод Курманов.

Напомним, Евразийский экономический союз был создан в 2014 году. Странами-участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Государства-наблюдатели – Молдавия, Узбекистан и Куба.