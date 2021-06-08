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Политика
Володин назвал пустой декларацией статью конституции Украины о защите языков

Володин назвал пустой декларацией статью конституции Украины о защите языков

Власти Украины исключают русский и другие народы из числа коренных. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в Конституции республики есть статья, гарантирующая свободную защиту русского и других языков.
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Инициатива об исключении русского и других народов из числа коренных принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Государственная Дума на пленарном заседании 8 июня приняла заявление с осуждением действий официального Киева.

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Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ дать оценку происходящему на Украине

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Статья украинской Конституции, гарантирующая свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств, превратилась в пустую декларацию, констатировал Володин.

"Более того, под лозунгом «защиты украинского языка» фактически развернута травля русского и других народов", – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Украина называет себя демократической страной, но власти закрывают оппозиционные СМИ и партии, преследуют людей по политическим мотивам.

"Нарушаются права граждан, которые хотят говорить и учиться не только на украинском, но и на родном языке, свободно на нем общаться", – добавил спикер.

Ранее Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ назначить мониторинговые группы по ситуации на Украине и дать оценку происходящему. Европа не может поддерживать режим, который потворствует национализму и фашизму, сказал спикер. Недопустимость такой политики должны понимать и власти США, подчеркнул председатель ГД.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 8 июня 2021, 19:24 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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