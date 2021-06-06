Украине хотят запретить использовать оскорбительную форму футболистов с Донбассом и Крымом

Форма представляет собой шорты и футболку желтого и белого цветов, на которой нарисована карта Украины с российским полоустровом Крым и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками в её составе. На одежду также нанесены националистические лозунги, такие как "Слава Украине" и "Героям слава".
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, главным атрибутом экипировки является близкий каждому украинцу символ. Этот символ – единая Украина с Донецком, Луганском, Крымом, Киевом и другими городами страны.
Стоит ли говорить, что такая оскорбительная провокация не могла не привлечь внимание представителей ДНР, ЛНР и России. Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев выразил надежду, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретит Украине использовать такую одежду, поскольку она демонстрирует враждебность по отношению к России.
Свищев подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики, а выразить свою позицию можно другими подходящими для этого способами, к примеру – через министерства иностранных дел. Политик добавил, что сборные России и Украины могут сыграть друг против друга на турнире, и в таком матче подобная экипировка способна разжечь конфликт.
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