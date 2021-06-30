Путин ответил на вопрос о преемнике

Во время прямой линии президента России Владимира Путина спросили о преемнике.

По словам лидера, решение о том, кто должен возглавить государство, могут принять только сами граждане России. "Свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет", – подчеркнул Владимир Путин в ходе трансляции.

Политик отметил, что его задача заключается в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность президента. Путин напомнил, что подобная практика наблюдается во всех странах мира. Президент выразил надежду, что когда "подойдет время", он сможет назвать достойного кандидата.

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