На прямую линию с Путиным напали хакеры

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным привлекает внимание не только миллионов телезрителей, но и, к большому сожалению, самых разнообразных злоумышленников. Так, хакеры направили свои усилия на то, чтобы нарушить целостность соединения и помешать проведению общения российского лидера с народом. Информационные системы подвергаются мощным DDoS-атакам.
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Прямая линия с Путиным