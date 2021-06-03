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Политика
Эксперты: праймериз выгодно отличают "ЕР" от других партий

Эксперты: праймериз выгодно отличают "ЕР" от других партий

Благодаря предварительному голосованию "Единая Россия" получила харизматичных кандидатов и задала повестку думской кампании, считают политологи.
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Предварительное голосование позволило единороссам оказаться в центре повестки и создать главе государства повод подключиться к кампании, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, праймериз стали тест-драйвом кандидатов перед началом думской кампании.

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На предварительном голосовании задана повестка предстоящего избирательного цикла, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский. Другим партиям придется или искать себя в этой повестке, или добавлять что-то свое, полагает аналитик.

Директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев уверен: за счет полученного в ходе праймериз преимущества "Единая Россия" будет доминировать в предстоящей избирательной кампании. По его мнению, благодаря процедуре удалось выявить будущих политиков – неравнодушных и способных к коммуникации с людьми.

"Внутрипартийная конкуренция выявляет лучших, наиболее эффективных», — подчеркнул аналитик.

Предварительное голосование "ЕР" проходило с 24 по 30 мая во всех регионах. Кандидатами на участие в думских выборах зарегистрировались около шести тысяч человек. Явка составила 12 миллионов человек.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством "ЕР" 2 июня отметил серьезное обновление партийного списка кандидатов. Единороссы подтверждают, что не боятся внутренней конкуренции, сказал глава государства.

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Фото: vk.com/duma
Автор: 3 июня 2021, 19:34 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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