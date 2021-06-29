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Политика
Володин и председатель альтинга Исландии обсудили межпарламентское сотрудничество

Володин и председатель альтинга Исландии обсудили межпарламентское сотрудничество

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и спикер альтинга Исландии Стейнгримур Йоханн Сигфуссон провели встречу в столице России.
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Вячеслав Володин выразил благодарность Стейнгримуру Йоханну Сигфуссону за то, что тот решил приехать в Москву, несмотря на пандемию коронавируса. Спикер ГД отметил, что последний раз председатель исландского парламента посещал Россию более 10 лет назад. Российский политик надеется, что такие встречи станут частыми.

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Беседуя с Володиным, Стейнгримур Йоханн Сигфуссон подчеркнул, что Россия и Исландия, несмотря на конфликтные ситуации в мире, должны обсуждать темы, которые интересуют обе стороны. В ходе встречи спикер альтинга пригласил членов Госдумы в Исландию.

Говоря о развитии сотрудничества двух стран в Арктике, председатель ГД предложил исландскому коллеге создать межпарламентскую рабочую группу. Спикер альтинга отметил, что Рейкьявик выступает за сотрудничество с Москвой в этом вопросе. Стейнгримур Йоханн Сигфуссон считает, что такие темы важно обсуждать и на площадках Совета Европы.

По словам председателя Госдумы, Россия всегда готова к диалогу. Также Москва исходит из принципа отсутствия двойных стандартов и выстраивает отношения на взаимовыгодной основе, почеркнул Вячеслав Володин.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 18:25 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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