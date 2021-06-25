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Политика
У украинского актера истерика: Одесса и Харьков хотят в Россию

У украинского актера истерика: Одесса и Харьков хотят в Россию

Актер Антон Мухарский заявил, что жители Одессы и Харькова мечтают о возвращении в Россию
прочитано 313 раз

Украинский актер и певец Антон Мухарский, известный своими русофобскими высказываниями и огромной симпатией к нацистскому преступнику Степану Бандере, сделал очередное громкое заявление. По его мнению, Одесса и Харьков хотят в Россию.

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Мухарский поделился своим мнением в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Актер обвинил власти Незалежной в том, что они не справляются с "дерусификацией" страны. По его словам, это может привести к негативным последствиям, в частности, к военному обострению на Украине в самое ближайшее время.

Примечательно, что к подобному выводу актер пришел из-за того, что с ним поздоровались не так, как он, вероятно, хотел. Мухарский возмутился, что в Одессе его поприветствовали словами "Вас приветствует украинская диаспора Одессы".

Он заявил, что украинцы, проживающие в Харькове и Одессе, ощущают себя всего лишь диаспорой. Является ли парадоксом тот факт, что украинцы считают себя меньшинством, проживая при этом на территории Украины, спросил Мухарский и сам же ответил отрицательно, возложив вину на власти страны.

Актер решил решил продолжить политическую аналитику. Он заявил, что президент России Владимир Путин хочет забрать "русские души", которые живут в Незалежной. Эти "души", по мнению Мухарского, на уровне "матричной прошивки" остаются русскими, хотя имеют украинское гражданство.

Кроме того, он сделал еще одно шокирующее заявление. Якобы вышеназванные граждане на самом деле ненавидят Украину. Они "тихо кричат", по словам Мухарского, чтобы российский лидер ввел войска и забрал их обратно. Таким образом украинский актер обосновал свою позицию, что Одесса и Харьков хотят в Россию.

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Фото: pixabay.com
Автор: 25 июня 2021, 10:30 Источник: Телеканал Прямой ✓ Надежный источник

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