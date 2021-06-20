Медики поддержали выдвижение Проценко в Госдуму

Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского
народного фронта. Проценко выдвигается в пятерке лидеров списка «Единой России».
Как заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, главврач коммунарской больницы — один из лучших профессионалов в стране, доказавший свою способность нести ответственность и говорить правду. По словам Рошаля, Проценко может украсить каждую партию, а то, что он выбрал «Единую Россию» — его сознательный выбор, который следует уважать.
Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, в свою очередь, отметил, что для него крайне важно, чтобы профессиональные медики занимались политикой и делали ее более социально ориентированной. Предложение главы страны о выдвижении Проценко в Госдуму является показателем признания российским лидером заслуг не только самого главврача коммунарской больницы, но и всех медиков.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян также подержал выдвижение Проценко в ГД. По его словам, главврач Коммунарки является одним из лучших представителей медицинского сообщества — как по профессиональным, так и по человеческим качествам. Он отметил, что Проценко — открытый человек, который тонко чувствует проблемы окружающих. Кроме того, он врач высочайшей квалификации, обеспечивший работу медучреждения мирового уровня. Апоян подчеркнул, что новость о выдвижении Проценко на выборы в нижнюю палату парламента России обрадовала и вдохновила все медицинское сообщество.
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