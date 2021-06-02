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Политика
Путин отметил серьезное обновление списка кандидатов в Думу от "ЕР"

Путин отметил серьезное обновление списка кандидатов в Думу от "ЕР"

Президент России Владимир Путин провел встречу с общественниками – победителями предварительного голосования "Единой России".
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Владимир Путин оценил саму идею проведения праймериз, назвав предварительное голосование востребованым механизмом обратной связи с людьми. Он подчеркнул, что пока только "Единая Россия" проводит такую открытую и широкую процедуру.

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Это, в свою очередь, указывает на то, что сама партия не боится конкуренции в том числе и внутри своей же структуры. "Единя Россия" готова советоваться с людьми, адекватно воспринимает критику и готова меняться вместе с запросами избирателей.

"Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии", – заметил Владимир Путин.

При помощи прамериз, добавил президент России, "Единая Россия" привлекает в свои ряды молодых, целеустремленных и неравнодушных сторонников. Председатель партии Дмитрий Медведев заметил, что многие люди приняли решение об участии в предварительном голосовании после призыва главы государства.

"Партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта "Лидеры России", партийного "Федерального ПолитСтартапа", наших товарищей из Общероссийского народного фронта", – рассказал Дмитрий Медведев.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения «Мы вместе» Жанна Рябцева отметила важный плюс механизма предварительного голосования "Единой России". По ее словам, это наиболее удобный способ реализовать себя в политической жизни для волонтеров.

Председатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина рассказала о том, что многим общественникам участие в праймериз помогло изнутри взглянуть на проблемы жителей. Для нее таким вопросом стало решение о бесплатном доведении газа до участков граждан.

Председатель "Совета Матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая поняла вопрос об определении статуса многодетных семей, а также о возможности более широкого использования материнского капитала. Владимир Путин эти инициативы поддержал.

Президент отметил, что участники праймериз в ходе своих кампаний получили много предложений от избирателей. Они должны стать основой для дальнейшей работы победителей предварительного голосования.

Ответственность за исполнение их обещаний теперь несет вся партия. Конкретные предложения должны найти свое отражение в программе партии. Она будет утверждена на съезде "Единой России" 19 июня.

"Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен — так оно и будет", – заключил Владимир Путин.

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Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Автор: 2 июня 2021, 20:17 Источник: официальный сайт "Единой России" ✓ Надежный источник

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