"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Среда
2 июня
Лента новостей
18:34
"Что ее слушать?": экс-супруг обвинил Салтыкову в проблемах с головой
18:28
Вдова Хворостовского в подвенечном платье произвела фурор: Какое счастье
18:04
"Помню свои слезы": Кудрявцева рассказала об онкологии
17:42
Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
17:32
Оскандалившийся Валерий Гаркалин объяснил собственное исчезновение
17:21
В США заявили о превращении Байдена в "мальчика на побегушках" для Кремля
17:17
"Кость проколола кишку": в семью Макеевой пришла беда
17:02
"Судить не смею": соперница Макеевой крепко приложила лживую актрису и ее нового мужа
16:49
Запрет импорта кормов может оставить домашних животных без еды
16:48
Скоро в роддом? Арзамасова из "Папиных дочек" показала подросший живот
16:47
Остро нуждающаяся в деньгах жена Петросяна пошла на крайние меры: Так себя обесценивает
16:42
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
16:21
Катавшийся с детской горки лихач разбился в ДТП
16:20
Избранник Манижи опроверг любовную связь с певицей
16:03
Лазарев показал свою маленькую гордость
15:47
"Это видят уже все!": коллега Бузовой призвал скрывать от публики ее состояние
15:35
"Стрессанул": Павел Деревянко потерпел грандиозное фиаско
15:22
Пескова спросили о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
15:17
"Оставила место на кладбище": Тотьмянина готовится к похоронам Ягудина
15:09
Уже четвертый: появилась информация о беременности Миддлтон
14:59
Сын Заворотнюк лишился волос на фоне слухов об ухудшении состояния матери
14:53
Евгений Цыганов рассказал о страшном скандале на празднике первенца
14:53
Свадебное платье? Волочкову сняли в торжественном виде после расставания с любовником
14:33
Жительницу Красногорска судят за двойное убийство
14:26
В России могут упростить получение пенсий
14:26
В Домодедове воры оставили без света участок дороги
14:23
Погребняк врезала страдающей от страшного недуга Аршавиной: Тебя уже бросили
14:20
"Не помнит, как играть роль": бесчестную Поргину вывели на чистую воду
14:15
"Он не жил": продюсер прокомментировал информацию о раке у Андрея Данилко
14:11
Ведущая "Орла и решки" раскрыла причину развода
14:07
Российская туристка пропала в лесах Свердловской области
13:55
"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
13:46
При взрыве газа в Вологодской области пострадали дети
13:43
"Больная тема": Кудрявцеву отправили за пределы России
13:42
Раздвинувшая ноги Каменских всполошила народ
13:26
"Сбежала из цирка": расфуфыренная Королева выставила себя на посмешище
13:20
"Берегите друг друга": Харламов и похожая на Асмус возлюбленная получили благословение
13:16
В Раде предупредили о катастрофе для экономики Украины
12:54
Муж Макеевой раскрыл о себе правду после свадьбы
12:47
"Так вот двигал бедрами": Богомолов обманом заставил Билана снять трусы
12:33
Зета-Джонс сделала громкое заявление о сексуальных домогательствах
12:32
"Возможно и вне брака": Мороз рассказала о связи с Богомоловым после развода
12:29
"Не хочу это обсуждать!": Дава сбежал после "пьяного" скандала с Бузовой
12:18
В России выявили менее 9 тысяч новых заражений коронавирусом
12:16
Как копить деньги при низком доходе: советы финансиста
12:05
"Заблеванная помойка": друг в диком шоке от состояния квартиры покойного Марьянова
11:50
В центре Москвы произошла стрельба
11:49
"Смотрит в сторону": Виторгана крепко приложили за безразличие к Нинидзе
11:35
Как две капли воды: Озчивит из "Основания: Осман" показал сестру после слухов о семейных скандалах
11:25
JAC S7: подающий надежды
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования

"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования

По итогам праймериз "Единой России" федеральный оргкомитет сформировал предварительный список кандидатов, которые представят партию на думских выборах.
прочитано 321 раз

Сенатор Александр Карелин, руководящий федеральным оргкомитетом предварительного голосования "Единой России", представил проект списка партии на выборах в Государственную Думу. Список разбит на две части: общефедеральную и по одномандатным округам. Карелин подчеркнул, что кандидаты там представлены в порядке убывания количества отданных за них голосов. Окончательно список будет утвержден на съезде партии 19 июня.

ПО ТЕМЕ

Эксперты высоко оценили систему безопасности праймериз "Единой России"

Победителем праймериз "ЕР" в Кировской области стала Мария Бутина

Володин победил на праймериз "ЕР" в Саратовской области

Председатель федерального оргкомитета "ЕР" отметил, что во время прошедшего праймериз свои голоса отдали 11,8 миллионов человек. Это является абсолютным рекордом и сильно превосходит показатели 2016 года. «Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — заявил Александр Карелин.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, подводя итоги праймериз, особенно подчеркнул, что в нем приняли участие более 11 миллионов человек, то есть более 10% от всех избирателей по России.

Карелин отметил, что активнее остальных в электронном голосовании участвовали жители Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Явку на избирательные участки более 20% показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика, Республика Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего за право представлять партию "ЕР" на думских выборах боролись 5800 кандидатов. Примечательно, что больше половины – беспартийные, а треть кандидатов – волонтеры и общественные деятели. В среднем конкуренция по стране составила 13 человек на место.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: duma.gov.ru
Автор: 2 июня 2021, 17:19 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели

Елена Яковлева рассказала о курьезном случае
Шоу-бизнес

"Кость проколола кишку": в семью Макеевой пришла беда

Муж актрисы сильно изменился
Шоу-бизнес

Сын Заворотнюк лишился волос на фоне слухов об ухудшении состояния матери

Майкл сильно изменился
Шоу-бизнес

Погребняк врезала страдающей от страшного недуга Аршавиной: Тебя уже бросили

Звезда не стала лукавить

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+