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Политика
Володин: Новые санкции Украины против Чемезова говорят об эффективности "Ростеха"

Володин: Новые санкции Украины против Чемезова говорят об эффективности "Ростеха"

Власти Украины в очередной раз ввели санкции против глава госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Решение официального Киева прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Председатель ГД напомнил, что санкции против Чемезова уже вводились два года назад. Новые меры украинских властей говорят об эффективности госкорпорации "Ростех", написал Володин в своем телеграм-канале.

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"Санкции Зеленского – это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года", – добавил спикер.

По словам Володина, за время руководства "Ростехом" Чемезов сделал многое: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, продолжается перевооружение армии.

"Когда это признает президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что «Ростех» – эффективен и конкурентен, также как и его глава", – заключил Володин.

Новые санкции против Чемезова введены в пятницу, 18 июня, по предложению Службы безопасности Украины.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 18 июня 2021, 23:41 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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