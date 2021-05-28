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Политика
В праймериз "Единой России" приняли участие рекордные 5 млн человек

В праймериз "Единой России" приняли участие рекордные 5 млн человек

Эксперты высоко оценили уровень организации предварительного голосования партии "Единая Россия". Впервые оно проходит в электронном формате по всей стране.
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Голосование продлится до 30 мая, но в нем уже приняли участие почти 5 миллионов граждан. Эксперты отмечают, что абсолютного рекорда удалось добиться благодаря грамотно организованной, удобной для людей инфраструктуре электронного праймериз.

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«Россияне любят использовать и пробовать новые технологии. «Единая Россия» задает тренды в происходящих процессах. Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора», – пояснил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух уверен, что система, которую использует «Единая Россия», не имеет аналогов во всей России. Эксперт подчеркнул, что политика шифрования данных и контроля отданного голоса вызывает доверие у граждан.

Лидерами электронного праймериз являются Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов отметил, что для участия в электронном предварительном голосовании зарегистрировались уже более 7 миллионов граждан или 7% от избирателей по всей стране.

Отметим, что для участия в праймериз желающие могут зарегистрироваться на сайте pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая.

Окончательные списки кандидатов утвердят 19 мая на съезде «Единой России». Победители представят партию на выборах в Государственную Думу, а также на региональных и муниципальных избирательных кампаниях в сентябре 2021 года.

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Фото: er.ru
Автор: 28 мая 2021, 12:07

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