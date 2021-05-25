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Политика
Более миллиона избирателей приняли участие в праймериз "Единой России"

Более миллиона избирателей приняли участие в праймериз "Единой России"

Особую активность проявили жители Свердловской, Московской, Новосибирской, Рязанской областей, Кузбасса и Кубани.
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Более одного миллиона человек приняли участие в первый день праймериз (предварительного голосования) "Единой России", несмотря на DDoS-атаки на ресурс партии.

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По словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования Александра Карелина, особую активность проявили жители Свердловской, Московской, Новосибирской и Рязанской областей, а также Кузбасса и Кубани.

"После того, как была восстановлена корректная работа сайта pg.er.ru, количество проголосовавших увеличилась", — уточнил Карелин.

Он напомнил, что до 28 мая желающие могут зарегистрироваться в качестве избирателя, а до 30 мая можно проголосовать.

Глава оргкомитета обратил особое внимание на то, что в 42 регионах России голосование будет проходить по смешанной схеме, поэтому 30 мая можно будет прийти на участок, чтобы отдать голос за достойных кандидатов.

Карелин подчеркнул, что партия ожидает, что россияне выберут достойных кандидатов и помогут "Единой России" определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму.

Процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате в понедельник, 24 мая. Итоги станут известны 1 июня. 19 июня на съезде партии будет утвержден список кандидатов на выборы в Госдуму.

С 24 мая проходят выборы кандидатов в Законодательные собрания и представительные органы власти административных центров.

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Фото: pg.er.ru
Автор: 25 мая 2021, 11:14

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