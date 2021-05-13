На праймериз "Единой России" зарегистрировались больше четырех миллионов избирателей

Всего за одну неделю число россиян, которые хотят стать выборщиками на предварительном голосовании "Единой России" перед выборами в Госдуму, увеличилось на миллион человек. На данный момент их уже больше четырех миллионов.
При этом желающие присоединиться к ним еще могут воспользоваться своим правом – регистрация будет открыта еще две недели. Стартовала она 19 апреля, а окончательно завершится 28 мая. Уже сейчас число выборщиков составляет заметную долю в масштабах страны.
"Это почти 4% от общего числа избирателей в стране", – рассказала член федерального оргкомитета предварительного голосования, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева. Елена Шмелева отметила, что наибольшее число выборщиков зарегистрировались порядка 1,3 миллиона человек.
Само предварительное голосование пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и продлится до 14 мая. Из них выборщики смогут выбрать тех, кто будет представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября 2021 года.
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