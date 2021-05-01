Володин о диалоге с саратовской пенсионеркой: В этом суть работы депутата

Спикер Госдумы Вячеслав Володин завершил визит в свой избирательный округ – Саратовскую область. Председатель ГД обсудил с местными жителями насущные проблемы: строительство поликлиник, возобновление работы цирка и многое другие. В ходе посещения региона у спикера состоялся диалог с пенсионеркой Анной Александровной. Володин выразил надежду, что в правительстве и Центробанке услышат наказы жителей и сделают выводы.

