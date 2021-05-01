Володин напомнил о вступающих в силу майских законах

Недопустимо оставлять ребенка одного на дороге из-за неоплаченного проезда, написал председатель ГД. "Это создает угрозу его жизни и здоровью», – добавил Володин.
Водители и контролеры будут понимать, что высадка ребенка является нарушением федерального закона, за которое грозит штраф до 30 тысяч рублей, напомнил спикер. Речь идет только о тех случаях, когда несовершеннолетний едет без сопровождения взрослых, уточнил Володин.
Кроме того, теперь гражданам станет проще получать налоговые вычеты за покупку жилья и погашение процентов по кредитам, а также инвестиционные. Те, у кого есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, больше не будут заполнять декларацию 3-НДФЛ.
Также в мае в силу вступает закон о мерах по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов. Это позволит обеспечить их непрерывную работу, минимизировать последствия для клиентов.
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