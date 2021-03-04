Неверов: Дума в весеннюю сессию примет закон о геолокации пропавших людей

"В рамках поручения президента, прозвучавшего на встрече с участниками акции "Мы вместе", на ближайшем заседании Совета Госдумы 9 марта мы внесем в повестку законопроект, позволяющий определить геолокацию пропавших людей по мобильному телефону", – написал Неверов на своей странице в "Фейсбук".
Он напомнил, что депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении. "И в эту сессию будет принят окончательно", – добавил глава фракции "ЕР".
Ранее на встрече с участниками акции "Мы вместе" Владимир Путин пообещал обсудить законопроект с парламентариями. Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» заявил, что инициативу важно принять с поправками от поискового отряда – тогда документ станет эффективным.
Путин пообещал переговорить по этому вопросу с Неверовым как представителем ведущей политической силы в Госдуме. Глава государства также сообщил о готовности обсудить инициативу с другими фракциями.
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