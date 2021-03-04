Секретарь Генсовета "Единой России" пригласил волонтеров на предварительное голосование партии

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак пригласил волонтеров принять участие в предварительном голосовании партии. Он обещал поддержать тех, кто впервые захотел проявить себя в политике. Таким образом активные граждане могут стать кандидатами в депутаты.
Напомним, что во время эпидемии «Единая Россия» организовала большую волонтерскую группу по всей стране. Активисты помогали медикам и оказывали поддержку старикам, а также людям с хроническими заболеваниями, которые нуждались в не менее эффективной поддержке со стороны волонтерского корпуса. Им нужно было привозить продукты на дом, закупать медикаменты и обеспечивать всем необходимым в то время, когда выходить из дома было наиболее опасно.
Турчак поблагодарил за самоотверженную работу тех, кто, рискуя своим здоровьем и забыв о высоких постах и рангах шел на передовую. На предстоящее голосование "Единой России" секретарь Генсовета пригласил волонтеров, общественников, сторонников и единомышленников российского президента.
Стоит отметить, что на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» 4 марта президент России Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах. По его мнению, это хорошо скажется на развитии общества и страны, ведь у волонтеров много интересных неординарных идей.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» состоится с 24 по 30 мая. Выбрать кандидатов от партии смогут все зарегистрированные граждане страны.
Ранее руководство партии подчеркивало, что так называемая первая модель голосования на предварительных выборах отберет самых сильных и способных инициативных кандидатов.
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