Победитель конкурса "Лидеры России 2020" стал помощником вице-премьера

За три сезона конкурса назначение на высокие должности получили более 270 "Лидеров России". Шесть победителей стали заместителями федеральных министров.



Победитель конкурса "Лидеры России 2020" Федор Крошин стал помощником заместителя председателя Правительства России. В новой должности он будет развивать IT-направление для обеспечения роста отрасли и повышения качества услуг гражданам.



Напомним, "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей".

"Моя цель в новой должности – выполнять поставленные Дмитрием Николаевичем Чернышенко задачи по цифровой трансформации государства", – рассказал Федор Крошин.

Крошин родился в 1990 году в Новосибирске. В 2012 году он с отличием окончил бакалавриат Новосибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по направлению "Средства связи с подвижными объектами", а в 2014 году – магистратуру "Информатика и компьютерные технологии". В 2018 году заочно отучился на "Управлении предприятием связи". По гранту конкурса "Лидеры России" сейчас он учится по программе Executive MBA в Stockholm School of Economics.

С 2013 по 2019 год был руководителем офиса корпоративных продаж по СФО в ООО "Техкомпания Хуавэй", затем в качестве директора главного технологического центра работал над проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, а с 2019 года до настоящего назначения являлся исполнительным директором АО "Ростех – Проектные технологи" (дочерняя компания ГК «Ростех»).

В 2020 году Федор Крошин стал победителем третьего конкурса «Лидеры России». Стоит отметить, что за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 "Лидеров России". Шесть победителей стали заместителями федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.