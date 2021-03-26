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Политика
Путин назвал сроки проведения форума "Россия – страна возможностей"

Путин назвал сроки проведения форума "Россия – страна возможностей"

Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", которая была создана по инициативе президента в 2018 году, чтобы дать школьникам и студентам шанс реализовать свои таланты в бизнесе и управлении.
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В ходе заседания Путин поддержал идею провести этим летом масштабный форум "Россия – страна возможностей", площадки которого разместятся в Москве и еще нескольких городах. Президент подчеркнул, что за несколько лет платформа стала широким общественным движением, в мероприятиях которого приняли участие уже пять миллионов человек.

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Это платформа, которая объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. На открытой площадке общаются и обмениваются опытом талантливые и неравнодушные люди разных возрастов. Это синтез работы предпринимателей, управленцев, молодых профессионалов, добровольцев и социальных активистов.

Инициативу провести масштабный форум на базе платформы "Россия – страна возможностей" в ходе встречи выдвинул победитель всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" Василий Пасечник.

"Представители направления "лидеры", "управления" смогут пообщаться со студентами, представители творческих профессий – с представителями IT либо здравоохранения и так далее. Мне кажется, это получит большой отклик и диалог среди разных направлений, что позволит в дальнейшем создать многие проекты и идеи для нашей страны", – сказал Пасечник.

Путин поддержал такую идею. Он отметил, что эпидобстановка по коронавирусу в стране постепенно улучшается, а в связи с вакцинацией к лету власти ожидают еще более позитивных результатов. "Хорошая идея", – отметил российский лидер.

Главная площадка форума расположится в Москве и соберет участников разных конкурсов платформы. В регионах разместятся тематические площадки проектов – конкурсов "Мастера гостеприимства", "Учитель будущего", "ТопБЛОГ" и "Цифровой прорыв". Все площадки будут взаимодействовать посредством прямых включений.

Программы будут включать полезные встречи с успешными блогерами. "Учителя будущего" обсудят современные образовательные методики, успешные практики и пути развития сферы образования. "Мастера гостеприимства" поговорят с экспертами и практиками креативных индустрий, обсудят пути развития внутреннего туризма и региональной привлекательности, рекреационной сферы, брендирование территорий.

Напомним, открытая платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Владимира Путина. Ее цель – повышение социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации россиян. Среди организаторов платформы — крупнейшие образовательные учреждения, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 18:13 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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