Путин назвал сроки проведения форума "Россия – страна возможностей"

Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", которая была создана по инициативе президента в 2018 году, чтобы дать школьникам и студентам шанс реализовать свои таланты в бизнесе и управлении.



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