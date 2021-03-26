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Общество
Путин поддержал старт нового сезона конкурса "Лидеры России"

Путин поддержал старт нового сезона конкурса "Лидеры России"

Президент Владимир Путин поддержал старт четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Прием заявок начнется 31 марта, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
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Заявочная кампания начнется 31 марта в 11 часов по московскому времени. Общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков. Из них шесть – основные: "Бизнес и промышленность", "Наука", "Здравоохранение", "Государственное управление", "Культура" и "Информационные технологии".

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Отдельные треки – международная сфера и новое направление для студентов от 18 до 25 лет. Участники конкурса "Лидеры России" могут выбрать только один трек, уточнил Алексей Комиссаров.

Изменится и формат оценки тестов. По словам Комиссарова, в новом сезоне участники будут отсеиваться после прохождения этапов.

"Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года", – рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей".

Для прохождения дистанционного этапа нужно заполнить анкету и записать видеообращения. Желающим предстоит рассказать о целях участия в конкурсе и главном профессиональном достижении, затем пройти различные тесты и задания по выбранным направлениям.

С конкурсантами будут работать более сотни ведущих политиков, ученых, врачей, руководителей корпораций, министров. Свои наставники будут в каждом треке, подчеркнул Комиссаров.

Владимир Путин поддержал старт четвертого сезона конкурса. "Конечно, так и надо сделать", – сказал глава государства.

"Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". За три сезона конкурса высокие должности получили более 230 участников.

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 26 марта 2021, 16:11

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