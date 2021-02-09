Партии примут участие в подготовке общественных наблюдателей на выборах

Политические партии направят своих представителей для участия в программе Общественной палаты и Ассоциации НОМ по подготовке общественных наблюдателей на выборах. О поддержке инициативы сообщили в Российском союзе молодежи, партиях, "Яблоко", ЛДПР, "Новые люди" и других политсилах



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