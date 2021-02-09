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Политика
Партии примут участие в подготовке общественных наблюдателей на выборах

Партии примут участие в подготовке общественных наблюдателей на выборах

Фото:Александр Авилов/АГН Москва
Политические партии направят своих представителей для участия в программе Общественной палаты и Ассоциации НОМ по подготовке общественных наблюдателей на выборах. О поддержке инициативы сообщили в Российском союзе молодежи, партиях, "Яблоко", ЛДПР, "Новые люди" и других политсилах
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В Общественной палате 9 февраля состоялось заседание Координационного совета по общественному контролю за голосованием. Участники обсудили программу обучения наблюдателей, которую ОП разработала совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" и экспертами.

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В ОП представили программу обучения наблюдателей на выборах

Также на повестке дня стояли вопросы взаимодействия политсил и общественных организаций с региональными общественными палатами. В обсуждении принимали участие представители парламентских и непарламентских партий.

Глава Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев выразил надежду, что партии примут активное участие в программе подготовки общественных наблюдателей. "Мы готовы обучать не только общественных, но и партийных наблюдателей", – сказал он.

В рамках программы пройдут 56 межрегиональных семинаров с участием экспертов НОМ и организаций-партнеров, а также тренеров в сфере коммуникаций, сообщила исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. Участнику узнают о выборном законодательстве, правовом статусе наблюдателей и других участников процесса, видах возможных нарушений, особенностях дистанционного и многодневного голосования. Большое внимание уделяется развитию коммуникативных навыков наблюдателя.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Заместитель генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал программу подготовки наблюдателей полезной и необходимой. "Наверняка в сентябре найдутся силы, которые будут пытаться поставить легитимность выборов под сомнение и на наблюдателей от общественных организаций и партий ложится особая ответственность. Нужно очень качественно их подготовить, чтобы ни у кого не было сомнений в чистоте голосования", – подчеркнул парламентарий.

Политические партии восприняли приглашение позитивно. Лидер "Родины", депутат Госдумы Алексей Журавлев указал на необходимость фиксации и профилактики нарушений на выборах. Парламентарий предложил наделить наблюдателей такими функциями и создать оперативный штаб для предотвращения провокаций на выборах в ГД.

Программу ОП по подготовке наблюдателей поддержали самые разные политические силы. Среди них – "Яблоко", ЛДПР, "Новые люди", "Зеленые", "Коммунисты России", "Партия Роста", Партия прямой демократии.

В регионах активно создаются штабы по наблюдению за выборами, там будут работать разные политические силы, рассказал глава Ассоциации НОМ Александр Брод. "Мы должны задать для предстоящих выборов самые высокие стандарты качества, законности, легитимности и поставить заслон фальсификаторам", – сказал он.

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9 февраля 2021, 18:51

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