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Политика
Почему бой

Почему бой "ЧВК Вагнера" под Дейр эз-Зором не дает покоя Украине

Фото: instagram.com/soldat.pro
Украинская организация "Ардис" снова устроила антироссийскую провокацию у здания посольства РФ в Киеве. Акция, на которую собрались около двадцати человек, была посвящена годовщине столкновения российской "ЧВК Вагнера" с американскими военными в Сирии в феврале 2018 года. Циничную выходку украинцев прокомментировал военный обозреватель Алексей Суконкин.
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"Активисты" устроили в Киеве очередную антироссийскую акцию. Мероприятие было посвящено третьей годовщине боя русских бойцов с террористами ИГИЛ* (организация запрещена в РФ), поддерживаемыми регулярной армией США на востоке Сирийской Арабской Республики. На плакатах участников акции говорилось о том, что в провинции Дейр эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля якобы погибли 500 российских бойцов "ЧВК Вагнера".

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Циничную выходку "Ардис" прокомментировал военный писатель Алексей Суконкин.

"Оголтелая русофобия так называемых украинских активистов не является чем-то новым. Все, что так или иначе связано с Россией, автоматически преподносится ими со знаком минус. К этому все привыкли. В том числе и бой под Хшамом. Но давайте вспомним, что там на самом деле случилось. К концу 2017 года ИГИЛ потерпел военное поражение, но на восточном берегу Евфрата продолжали оставаться, по разным данным, до 5000 боевиков. Американцы и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования не спешили их ликвидировать, предпочитая с ними сотрудничать, а не воевать. Об этом неоднократно заявляли представители нашего Министерства обороны и даже британское BBC", – заметил специалист.

Алексей Суконкин также напомнил о реальном положении дел на востоке Сирии к февралю 2018 года, где американцы действовали в прямом контакте с террористами.

"Сохранение очага терроризма на восточном берегу Евфрата, да еще и под крылышком США, угрожало региону возрождением ИГИЛ. Поэтому было принято закономерное решение форсировать реку и продолжить зачистку. Насколько я помню, проправительственным силам удалось закрепиться в Хшаме и продвинуться до газоперерабатывающего завода "Коноко". То есть шли бои с террористами. И с ними воевал отряд "ЧВК Вагнера". Человек триста, по тем данным, которые мне известны. Поэтому вот эти крики украинцев про пятьсот, шестьсот, тысячу погибших русских в том бою – это просто крики", – подчеркнул военный писатель.

Фото: Barbaros Kayan/Depo Photos\www.globallookpress.com

По его мнению, эпизод, о котором напоминают псевдоактивисты в Киеве, показывает героизм русских и трусость американцев, которые отправили на группу из пары сотен бойцов несколько единиц авиации.

"В ночь с седьмого на восьмое февраля тоже был бой с ИГИЛ. Террористы начали отступать, а "вагнеровцы" соответственно продвигаться. Что случилось дальше? Дальше американцы подняли со своих баз в регионе авиацию. Как мы знаем по заявлению Джеффри Харригяна, генерала ВВС США, в воздух были подняты истребители F-15, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-ганшипы AC-130, вертолеты "Апачи" и стратегические бомбардировщики B-52. Все это было применено не против террористов, которые там были, а против отряда "ЧВК Вагнера". Да, были потери. Сколько – у меня достоверных данных нет. Но даже если предположить число 60-100 погибших, это не является поражением или разгромом, как это подают украинские активисты", – уверен Суконкин.

Специалист указал на бессмысленность действий Пентагона в провинции Дейр эз-Зор. При этом для "ЧВК Вагнера" этот инцидент стал переломным моментом, после которого военная компания стала непобедимой.

"Остается вопрос: зачем американцы потратили столько ресурсов и подняли в воздух несколько десятков единиц авиации? Ведь по факту они не добились ничего. Да, "ЧВК Вагнера" понесли существенные потери, но после этого столкновения она стала непобедимым военным подразделением. Например, можно посмотреть на события в Центральноафриканской республике, где за месяц русскими бойцами было сделано то, что другим не удавалось сделать за сорок лет", – считает военный писатель.

Алексей Суконкин уверен, что последователи Бандеры в Киеве могут делать какие угодно заявления, однако это не поменяет реальное положение дел.

"Поэтому украинские активисты могут выходить с какими угодно плакатами, кричать любые лозунги, но к реальности это не будет иметь никакого отношения", – резюмировал эксперт

* Организация запрещена на территории РФ

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Автор: 8 февраля 2021, 16:01

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