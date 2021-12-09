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Политика
Путин: мигранты должны приезжать в Россию со знанием ее законов и русского языка

Путин: мигранты должны приезжать в Россию со знанием ее законов и русского языка

Президент России Владимир Путин сделал заявление на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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По мнению Владимира Путина, одной из важных частей развития российской экономики является миграционная политика. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства, ссылаясь на доклад Марата Хуснуллина, рассказал о потребности строительного комплекса в иностранной рабочей силе.

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Путин считает, что представителям власти необходимо заниматься тем, чтобы иностранцы, желающие зарабатывать в России, были готовы к поездке – изучали русский язык и законы страны, знали обычаи живущего в ней народа и свои права, а также на что их ориентируют общественные организации и госорганы по соблюдению правил РФ.

По словам российского лидера, все это обсуждается с представителями стран СНГ. Недавно обещал оказывать содействие в этом вопросе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, налаживается работа и с партнерами из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, отметил Путин. Слова политика приводит "Царьград".

Напомним, в октябре Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Тогда российский лидер заявил, что трудовые мигранты должны понимать, что такое Россия, ее культуру и взаимоотношения между народами, живущих в одной стране.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 20:04 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость 601234
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В потоке мигрантов очень легко затеряться спящим ячейкам ИГ и Аль-каиды. Но российские чиновники не желают нести ответственности за происходящее, как никто из них (никто!) не понес наказания за развал СССР. Всех благ.
Гость913709
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Скоро культура ваша будет куар коды перетряхивать в магазинах и строить из себя бестолочь послушную.
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