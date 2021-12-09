Глава МИД Украины заявил о готовности Киева пойти на уступки Москве

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева на уступки по отношению к Москве. Это возможно при ответных шагах России.



Последнее время общественность активно обсуждает российско-украинские политические взаимоотношения. Особенно актуален данный вопрос стал в контексте разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Теперь на Украине прозвучало заявление о готовности Киева пойти на уступки России, передает телеканал "360". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором это возможно.

Чиновник сообщил, что такой вариант развития событий будет при условии взаимных уступок с российской стороны. По словам Кулебы, Украина не намерена идти на компромисс в основополагающих для развития государства вопросах.

Как отмечает RT, глава МИД также раскрыл значение данного понятия. Он пояснил, что речь идет о европейской и евроатлантической интеграциях. Требования, как подчеркивает Кулеба, должны придерживаться принципа рациональности и законности.

Кроме того, эксперт рассказал, что, по мнению руководства Незалежной, является нелегитимными требованиями. Кулеба отнес к ним призывы России координировать с Москвой процесс интеграции в НАТО, сообщает РИА ФАН.

Чиновник также выразил надежду на помощь Запада в случае обострения ситуации у российско-украинской границы. Речь идет о пакете санкций, которые повлияют на российскую экономику, передает РИА Новости.