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Политика
В США предложили нанести "предупредительный удар" по России

В США предложили нанести "предупредительный удар" по России

Бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский считает, что для Украины сложилась крайне опасная ситуация.
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На Западе неустанно говорят о наращивании российский войск вдоль границ с Украиной. Как в Киеве, так и в Евросоюзе, а также в США считают необходимым принятие новых мер по "сдерживанию" России.

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Американский эксперт Ян Бжезинский считает, что западным политикам пора оставить риторику и перейти к конкретным действиям: например, ввести жесткие санкции против России. По его словам, нужно задержать некоторые платежи за энергоресурсы. Также имеет смысл на несколько дней отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, добавил экс-заместитель помощника министра обороны США. Он назвал эти действия "предупредительным ударом".

Кроме того, Запад должен продемонстрировать серьезность своих намерений, направив дополнительные военные силы в Румынию и Польшу. А Украину необходимо снабдить летательным оборонительным оружием, сказал Бжезинский.

Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собираются ни на кого нападать. Президент страны Владимир Путин обращал внимание, что именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ. Также глава государства призывал Запад не перекладывать ответственность за ситуацию на Украине на Москву.

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Фото: Rod Lamkey - Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 19:21 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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