Укрепление фронтов НАТО и поставка оружия в Польшу: к чему готовятся США

Американский политический обозреватель Даниел Гур предложил США разместить большую армию у российских границ.

Даниел Гур, который является известным в США аналитиком и экспертом в области безопасности, считает такую инициативу оправданной.

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Гур написал об этом в своей колонке на портале 19Fortyfive. Автор статьи подчеркнул, что это лучший способ сдерживания России.

Также эксперт высказал предложение дислоцировать американский военный штаб из Германии в Польшу, расположить его там на постоянных условиях и дополнить его тяжелым бронетанковым оснащением.

Помимо всего прочего Гур призвал снабдить Варшаву новейшим американским оружием и адаптировать польскую армию под сотрудничество с США.

По словам аналитика, восточный фланг НАТО нужно укрепить, так как сейчас там нет ресурсов для переброски личного состава по водной территории в ходе потенциальных военных действий.

В приграничных странах НАТО Гур призвал разместить военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России, а также задействовать разведывательные и ударные вертолеты.

Стоит отметить, что диалог Москвы и Вашингтона в последнее время все больше напоминает сломанный телефон. На днях американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Росия якобы может понести ответственность за "агрессию" в адрес Украины. При этом Москва не раз озвучивала свою позицию о том, что не намерена ни на кого нападать и никому не угрожает.