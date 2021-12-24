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Политика
Военный публицист Суконкин об обвинениях СБУ: История всегда открывает имена истинных героев

Военный публицист Суконкин об обвинениях СБУ: История всегда открывает имена истинных героев

Вслед за Европой, которой не давали покоя успехи России в борьбе с международным терроризмом в Африке, свои обвинения против россиян выдвинула Украина. Спустя 6 лет Киев вдруг выступил с обвинениями "руководителя ЧВК Вагнера" в посягательстве на территориальную целостность страны и "ведении агрессивной войны", о чем и сообщил сайт СБУ.
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Особую боль в украинских органах безопасности (и в целом – во всей Европе) вызывает участие Вагнера в ликвидации Дебальцевского котла, которое сложно переоценить.

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Столь странно видеть от Украины обвинения в "агрессивной войне" – разве где-то существует "мирная война"? Агрессия заложена в самом ее определении. "Война есть продолжение политики иными, насильственными средствами", писал главный военный теоретик в истории, прусский военачальник фон Клаузевиц.

Рождение ЧВК Вагнера

Итак, 2014 год, весна-лето, юго-восток Украины, Донбасс. Жители региона не согласны с воцарением в Киеве последователей кровавого майдана и настойчиво выражают свое несогласие. Совсем неподалеку находится Крым, жители которого провели общенародный референдум, в результате чего оформился переход полуострова под российскую юрисдикцию на полном правовом основании. И совсем рядом Одесса, где фашиствующие националисты при прямой поддержке властей, заживо сожгли несколько десятков человек, выразивших свое несогласие с идеями майдана.

На фоне всего этого новые власти Киева из приверженцев майдана формируют боевые национальные батальоны – нацбаты, участники которых жаждут крови несогласных. Этих убийц, при поддержке армии, направляют усмирять непокорный Донбасс.

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Исходя из общего понимания обстановки и ситуации, складывающейся по состоянию на июль 2014 года, можно уверенно говорить о том, что жители Луганска, имея перед глазами кровавые примеры расправ киевской власти с несогласными, были готовы защищать себя, своих близких и свой город от посягательства националистов.

Разумеется, нашлись люди, способные организовать коллективные действия по противодействию националистам. Да, правильно, позже этих людей обобщенно назовут "ЧВК Вагнера". Насколько известно, на луганском направлении нацбаты и ВСУ были остановлены и перешли к обороне, так и не войдя в город. А Вагнер стал, не побоюсь этого слова, национальным героем самопровозглашенной Луганской республики.

То, что было в Дебальцево

Но киевские власти не смогли правильно оценить результаты кампании лета 2014 года и в начале 2015 года организовали новое наступление на самопровозглашенные республики. Нет нужды объяснять, что все это делалось с подачи западных кураторов, а насыщенность украинских войск западными военными специалистами была просто запредельной. Они развязали настоящую агрессию, ринувшись, сломя голову, в атаку на Донбасс.

Когда же армии ДНР и ЛНР, при самом активном участии "ЧВК Вагнера", организовали новый котел для ВСУ, Европа вдруг взвыла нечеловеческим голосом. Оказалось, и это уже давно не является тайной, что в котле находятся военные НАТО, за жизнь которых и боролись главы некоторых европейских государств, уговаривая Россию "остановить войну".

То есть, получается, что для уничтожения своего же украинского народа киевский режим призвал на помощь военных Североатлантического альянса, допустив их до прямого участия в агрессивной войне. А когда такие герои, как Вагнер, движимые желанием остановить агрессию, дали европейцам по зубам, Европа, очнувшись, заголосила – оказалось, что на войне убивают. Именно страх за жизнь бойцов НАТО, попавших под тяжелую руку бойцов Вагнера, в какой-то мере толкнул заинтересованные стороны к заключению Минских соглашений. Дебальцевский котел у многих натовских вояк отбил желание возвращаться на Украину.

Фото: Geovien So / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Добровольцы в истории

История России знает много подобных примеров, когда люди из народа в критические моменты брали на себя ответственность и, проявляя свои незаурядные способности, меняли ход мировой истории. Мы всегда будем помнить ополченцев Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, защитивших Россию от польских завоевателей (которые, кстати, попрекали Минина его простонародностью, не зная, что никакая родословная им не поможет против силы и духа русского человека). Мы помним Константина Рокоссовского и Георгия Жукова, добровольцами ушедшими на фронты Первой Мировой войны и впоследствии ставшими маршалами Победы в Великой Отечественной. Можно перечислять бесконечно. Так было, есть и будет всегда.

И вот теперь – Вагнер. Доброволец, который отстоял Донбасс, который сейчас, спустя годы после победы в Дебальцево, фактически подарил России Африку и арабский мир, и самое главное – понимание того, что русские, куда бы ни пришли, останавливают любую войну, возвращая людям мир и благополучие. А это никак не выгодно Западу.

История всегда расставляет все по местам: вскрывает правду и открывает имена истинных героев. Скажем прямо: в 2015 году доброволец Вагнер убрал НАТО от российских границ. И сделал он это силами пары сотен своих соратников. Несколько сотен человек, которых испугалось все многочисленное НАТО. Доброволец, командир добровольцев, который стал известен на весь мир.

Алексей Суконкин

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Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 16:52

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