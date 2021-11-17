Глава политсовета партии "Наши" Александр Долженков считает, что Украина неспроста усугубляет международные отношения утверждением, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. По его мнению, власти страны делают это под влиянием США,

прочитано 263 раза