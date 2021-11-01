В Раде сочли издевкой слова Рабиновича о предательстве Украины

Эксперт обвинил в лукавстве депутата Верховной рады после обвинения коллег.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил Молдавию и Литву в предательстве Украины ради покупки энергетических ресурсов у России.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал такие слова издевкой над коллегами и напомнил, что Рабинович оппозиционный политик, который работает по принципу "против Зеленского".

При этом эксперт добавил, что депутат сам ориентирован на сотрудничество с Россией. Именно поэтому, по мнению Митраховича, политик потешается над коллегами, говоря, как плохо покупать ресурсы у России.

Также он добавил, что Украина сейчас в тяжелом положении, пишет ОСН. У страны не хватает угля и электричества, а остановка поставок может просто добить энергосистему страны и спровоцировать мощный кризис.

Напомним, Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Петр Порошенко признал слабость Украины перед Россией. Он заявил, что Россия якобы всегда манипулировала Незалежной с помощью энергоресурсов. В итоге, по его словам, это привело к плачевным последствиям. Теперь Украина вынуждена покупать газ у Европы по принципу реверса в разы дороже.