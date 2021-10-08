Зеленский вместо Порошенко вынес приговор своему народу – экс-депутат Рады

Внутри Украины на фоне обострившегося политического и экономического кризиса продолжают зреть антиправительственные настроения. Президента страны Владимира Зеленского обругали в эфире федерального телеканала.
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала его приговором для граждан страны. По ее словам, бывший шоумен клялся во время своей предвыборной кампании стать приговором для своего оппонента Петра Порошенко, а в итоге вместо этого наказал свой народ. Об этом Герман заявила в эфире канала "Наш".
По словам бывшего министра, Зеленский привел Украину в упадок. Его политика деструктивно сказалась на экономике страны и на людях. Положение многих стало критическим, сообщает телеканал "360".
Украинцы при Зеленском стали нищими, уверена Герман. Также она намекнула, что без поддержки России теплых зим Украине не видать как собственных ушей.
"Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался", – заявила спикер.
Ранее член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского невозможна, так как Киев продолжает нападать на Москву. По его словам, для того, чтобы эти переговоры состоялись, отношения России и Украины должны быть стабильными.
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