За годы присутствия миротворцев в ЦАР они отметились несколькими крупными скандалами. Иностранцы неоднократно попадались на разграблении природных ресурсов государства, а также и обвиняют в тяжких преступлениях, включая убийства и торговлю полезными ископаемыми страны.
Иностранный контингент был дислоцирован в ЦАР для стабилизации ситуации и защиты гражданского населения от агрессии боевиков, но с поставленной задачей не справился.
Власти африканского государства пригласили в страну российских инструкторов для обучения местной армии. Россияне, которые в публикациях западной прессы нередко фигурируют как "ЧВК Вагнера", занимаются профессиональной подготовкой республиканских вооруженных сил.
Благодаря этому сотрудничеству армия ЦАР разгромила крупные группировки радикалов, вернув мир страну.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!