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Политика
Владимир Путин вспомнил о невыполненном обещании

Владимир Путин вспомнил о невыполненном обещании

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором Владимир Путин вспоминает о невыполненном им обещании.
прочитано 574 раза

Внимание пользователей TikTok привлекла история, рассказанная президентом России. Произошло это еще в начале 2000-х годов. Страна находилась в крайне непростом положении, а Владимир Путин активно перемещался по самым разным ее уголкам.

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Во время одной из таких поездок к российскому лидеру подошла пожилая женщина. Несмотря на слякоть на улице и осеннюю погоду она упала перед Владимиром Путиным на колени.

Просительница протянула президенту записку со своей просьбой. Он дал женщине обещание, что обязательно изучит все, что она написала. Записку глава государства передал своим помощникам.

"Ее потеряли. Никогда этого не забуду", – признался Владимир Путин.

Многие пользователи TikTok услышали эту историю впервые. Она произвела на них огромное впечатление. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что у российского лидера вступили на глазах слезы, передает URA.Ru.

Другие пользователи Сети заинтересовались, что же было написано в той самой записке. Впрочем, узнать это спустя столько лет не представляется возможным.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 10:06 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость887466
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Гость878909
А еще он обещал не повышать пенсионный возраст. Это никого не впечатлило? Лицемер!
Заместитель равина России сказал,что чм больше сдохнет народу,тем лучше!
Гость887466
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Гостья
путин-наш президент
Гостья - ммррааззь!Да просто сдохни во имя плешивого деда АМИНЬ!Старушка умерла,а бункерный прослезился!эРэФиииия просто проклята вселенной АМИНЬ!
Гость878909
Пожаловаться Ответить
А еще он обещал не повышать пенсионный возраст. Это никого не впечатлило? Лицемер!
Гостья
Пожаловаться Ответить
путин-наш президент
1

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