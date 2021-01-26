Умерший бывший вице-премьер России Приходько мог страдать от сгубившей Стивена Хокинга болезни

Бывший вице-премьер России Сергей Приходько умер после продолжительной болезни. Политику было 64 года, сообщает RT.
Информацию о кончине чиновника подтвердили в пресс-службе правительства России. Точная причина смерти не сообщается, однако некоторые СМИ пишут, что Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза. Этот же недуг сгубил знаменитого астрофизика Стивена Хокинга, который умер в марте 2018 года, передаёт телеканал "Царьград".
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