Коммунальная катастрофа в Белоруссии: эксперт ожидает нового взрыва протестов

Не успели отгреметь массовые протесты в России, как социальная напряженность вновь перекинулась на Белоруссию. Но на сей раз её причина не политическая.

По всей Белоруссии прокатилась волна коммунальных аварий. С первыми морозами не выдержали тепломагистрали в Минске, Витебске, Могилёве, Бобруйске и ряде других городов. В результате десятки людей лишились отопления, а во многих школах и детских садах отменили занятия.

Эксперты полагают, что эта коммунальная катастрофа – вполне ожидаемый итог сокращения расходов госбюджета на сферу ЖКХ в 2021 году. Этой отрасли был нанесён самый сильный удар: финансирование сократилось сразу на 23% или на 114 миллионов белорусских рублей.

Заместитель председателя Объединённой гражданской партии Белоруссии, экономист Лев Марголин считает, что аварии являются следствием не только урезания бюджета, но и провальной экономической политики властей в целом. Марголин уверен, что произошедшее представляет собой "приговор" экономической модели, которую чиновники выстраивали в последние годы.

Эксперт ожидает, что коллапс приведёт к новой вспышке массовых протестов весной или даже зимой. Он отметил, что граждане относятся к авариям с раздражением и злостью, что чревато социальным взрывом. По словам аналитика, "спусковым крючком" станут и другие симптомы разрушающейся экономики Белоруссии, такие как задержки выплаты пенсий и зарплат, а также перебои в водоснабжении.