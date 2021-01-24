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Коммунальная катастрофа в Белоруссии: эксперт ожидает нового взрыва протестов

Коммунальная катастрофа в Белоруссии: эксперт ожидает нового взрыва протестов

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Не успели отгреметь массовые протесты в России, как социальная напряженность вновь перекинулась на Белоруссию. Но на сей раз её причина не политическая.
прочитано 2167 раз

По всей Белоруссии прокатилась волна коммунальных аварий. С первыми морозами не выдержали тепломагистрали в Минске, Витебске, Могилёве, Бобруйске и ряде других городов. В результате десятки людей лишились отопления, а во многих школах и детских садах отменили занятия.

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Эксперты полагают, что эта коммунальная катастрофа – вполне ожидаемый итог сокращения расходов госбюджета на сферу ЖКХ в 2021 году. Этой отрасли был нанесён самый сильный удар: финансирование сократилось сразу на 23% или на 114 миллионов белорусских рублей.

Заместитель председателя Объединённой гражданской партии Белоруссии, экономист Лев Марголин считает, что аварии являются следствием не только урезания бюджета, но и провальной экономической политики властей в целом. Марголин уверен, что произошедшее представляет собой "приговор" экономической модели, которую чиновники выстраивали в последние годы.

Эксперт ожидает, что коллапс приведёт к новой вспышке массовых протестов весной или даже зимой. Он отметил, что граждане относятся к авариям с раздражением и злостью, что чревато социальным взрывом. По словам аналитика, "спусковым крючком" станут и другие симптомы разрушающейся экономики Белоруссии, такие как задержки выплаты пенсий и зарплат, а также перебои в водоснабжении.

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Автор: 24 января 2021, 11:11 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

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