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Политика
МИД РФ: Ситуация с удержанием россиян в Ливии граничит с беспределом

МИД РФ: Ситуация с удержанием россиян в Ливии граничит с беспределом

Фото: l94/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
ПНС Ливии до сих пор не смогли объяснить, по какой причине были задержаны россияне. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, это переходит все границы разумного.
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Ситуация с социологами – это не просто противозаконный захват российских граждан. Эта ситуация находится на грани беспредела, отметил Богданов. В ответ на требования российской стороны немедленно освободить плененных, триполитанское правительство лишь отсылало письма о том, что волноваться не о чем, россияне находятся в нормальных условиях и обеспечены всем необходимым.

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Шугалей стал символом борьбы против терроризма – Пригожин

Причину российский дипломат видит в том, что удерживающая социологов группировка фактически не подчиняется ПНС. Премьер-министр не может повлиять на боевиков.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен весной прошлого года. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей отправились в Ливию для проведения социологического исследования.

Они не совершали ничего противозаконного, однако их посадили в частную тюрьму и до сих пор не предъявили официальных обвинений. Изолятор "Митига", где содержат россиян, известен бесчеловечными условиями содержания заключенных, а также пытками.

Богданов потребовал от ПНС Ливии немедленного освобождения Шугалея и Суэйфана.

Автор: 20 сентября 2020, 20:22

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