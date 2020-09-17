Журналисты сообщили о переводе Шугалея из тюрьмы "Митига"

По данным издания, лидер группировки RADA Абд аль-Рауф Карра решил спрятать высокопоставленных узников. В их число вошли сторонники и родственники убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, а также россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Последних уже больше года удерживают в "Митиге" без предъявления обвинений.

Источники Al-Marsadar объяснили перевод заключенных тем, что Карра опасается проверок в тюрьме. "Митига" не раз фигурировала в докладах СБ ООН из-за сообщений о применении пыток в отношении узников. До сих пор правозащитникам не удавалось получить доступ в изолятор, однако сейчас, когда проходят переговоры о примирении, а глава ПНС и Президентского совета Файез Саррадж намерен уйти в отставку, ситуация может измениться. Покровительствующие триполитанским группировкам чиновники рискуют лишиться постов. Тогда деятельность боевиков могут расследовать, и их преступления вскроются.

Собеседник издания "Правда.ру" заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина также предположил, что Карра боится возможных иностранных спецопераций по освобождению заложников. Многие заключенные тюрьмы удерживаются незаконно. В том числе Шугалей и Суэйфан. При этом переговоры, которые велись по дипломатическим каналам, не увенчались успехом.

"Когда опасность возрастает, боевики стараются сменить место дислокации", – объяснил Кошкин.