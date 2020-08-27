"Русские своих не бросают!": блогер Антон Дудков о российских пленниках в Ливии

О непростой судьбе российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана зрителям уже поведала кинокартина "Шугалей". Ее премьера состоялась весной этого года. Документальный боевик взволновал многих зрителей. В их числе и известный блогер Антон Дудков.



"Есть действительно важные вещи и важные люди! Поэтому послушайте внимательно видео и изучите историю Максима Шугалея. А если нет возможности прочитать, то в сентябре выходит вторая часть фильма “Шугалей 2”. Русские своих не бросают!", – написал он на своей страничке в instagram.

Напомним, что незаконное задержание российских социологов в Ливии произошло весной прошлого года. И по сей день они пребывают в тюрьме Митига, где подвергаются постоянным издевательства и пыткам.

Освободить ученых из плена до сих пор не удавалось. Выход первого фильма пролил свет для мировой общественности на эту полную несправедливости историю. Вторая часть может помочь сдвинуть дело с мертвой точки и поспособствовать долгожданному освобождению пленников.