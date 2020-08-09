Объявлена явка на выборах президента Белоруссии на 19:00

Белорусский ЦИК объявил, что явка на выборах президента республики на 19:00 по местному времени составила 79%. На участках до сих пор огромные очереди, хотя до их закрытия остался час.
Чиновники уточнили, что продлевать работу избирательных участков не собираются. Некоторые предположили, что члены избирательных комиссий специально работают медленно, чтобы проголосовать смогли как можно меньше людей.
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