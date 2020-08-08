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Политика

"Новые люди" для новой России: партия Алексея Нечаева готовится к региональным и думским выборам

Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди" в Москве. Фото: Тасс
В субботу, 8 августа, в Москве состоялся второй съезд партии "Новые люди". Название говорит само за себя: это новая политсила, которая объединила в своих рядах активных и неравнодушных людей, каждый из которых добился большого успеха в своей сфере и теперь готов реализовывать свежие инициативы на региональном и федеральном уровнях. На субботнем съезде партия выбрала своего нового председателя, Центральный и Экспертный советы.
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В большую политику "Новые люди" идут всерьез и надолго. В Единый день голосования 13 сентября партия будет участвовать в выборах в 12 российских регионах, где поборется за места в законодательных собраниях и городских думах в Новосибирской, Костромской, Рязанской, Калужской и других областях, а также в крупных городах – Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Липецке и прочих региональных центрах.

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"Новые люди" – молодая звезда на российском политическом небосклоне. Партия появилась в начале этого года, но уже сейчас у нее есть отделения в 55 субъектах Федерации. А в следующем году политсила откроет представительства во всех российских регионах.

На сегодняшний день в рядах партии – уже больше 11 тысяч человек со всей страны, а в выборах будут участвовать более 600 ее представителей, говорит один из основателей "Новых людей", президент компании Faberlic Алексей Нечаев. На втором съезде партии он был избран председателем политической силы.

Первым серьезным испытанием для партии станут региональные выборы осенью этого года. "Наши планы – выиграть выборы в тех регионах, в которых мы участвуем, выиграть одномандатниками и списками", – сказал председатель партии в интервью журналистам.

Следующий шаг – выборы в Госдуму в следующем году. "Это огромная, амбициозная и очень непростая работа с большим количество препятствий", – отметил Нечаев. Но партийцы уверены в своих силах, ведь "Новые люди" – это активные и амбициозные граждане, каждый из них – признанный профессионал и эксперт в своем деле.

Сам Алексей Нечаев в 1997 году основал и по сей день руководит известной научно-производственной компанией Faberlic. За 23 года под его началом компания стала крупным игроком на международном рынке и успешно работает в 42 странах. В 2009 году Нечаев стал соучредителем общественной экологической организации ЭКА, а в 2012 году основал благотворительный фонд "Капитаны".

Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди" в Москве. Фото: Тасс

В Центральный совет партии, который был избран на субботнем съезде, тоже вошли известные эксперты и специалисты. Среди них – глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, предприниматель и венчурный инвестор Александр Даванков, основатель движения "Школа – наше дело" Артем Соловейчик, блогер и эксперт в области безопасности дорожного движения Рамис Япаров, организатор конкурса "Мой первый бизнес" Дарья Карасева и другие.

Всех их объединяет одна идея – улучшить жизнь людей в каждом городе и регионе. "Мы за поступательные, но неуклонные перемены, – говорит Алексей Нечаев. – Мы не будем обещать избирателям золотые горы, потому что система слишком закостенела".

Главное предложение партийцев – привести во власть новых людей. На выборы "Новые люди" идут с понятной и близкой каждому гражданину программой.

Прежде всего – обновление. Во власть не только должны прийти новые люди, необходимо обновить сам принцип взаимодействия государства с обществом, подчеркнул Алексей Нечаев.

"Мы привели в политику людей, которые уже чего-то добились в жизни. Мы уже делаем в этом году несколько десятков проектов развития. Мы будем не только критиковать, но и сами делать – экономнее и качественные", – сказал глава партии.

Для страны жизненно важно, чтобы у молодых людей были условия для развития, чтобы каждый мог без препятствий реализовать себя как в профессиональном, так и творческом плане, уверены партийцы. Необходимо создать такую политическую систему, которая защищает людей – от несправедливого увольнения, от мошенников, ложных обвинений и несправедливого суда, отметил Нечаев.

"Если будем идти этим путем, то обязательно увидим другую страну, где каждый гражданин может реализовать свои права", – уверен председатель политсилы.

На втором съезде в Москве партийцы представили свои федеральные и региональные проекты, которые затрагивают почти все сферы жизни. Так, экологический проект "Чистая среда" предлагает новые подходы к обращению с мусором. Партийцы выступают за строительство современных предприятий по переработке и сортировке отходов, внедрение культуры раздельного сбора мусора, а также предлагают сделать экологическое образование важнейшим компонентом школьной программы.

"Мы– партия, которая строится снизу, от земли. Точно так же я всю жизнь строил бизнес, и не считаю изменять этому правилу в политике", – подчеркнул Алексей Нечаев.

Автор: 8 августа 2020, 16:17

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