К выборам в Госдуму обучат 100 тысяч наблюдателей

В конце января на разных площадках, в том числе федеральной и региональных общественных палатах, начнется обучение наблюдателей к предстоящим выборам в Госдуму. Планируется подготовить более 100 тысяч человек, сказала член ОП России, директор ассоциации "Национальный общественный мониторинг" Алена Булгакова.



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