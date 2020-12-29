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Политика
Юристы посчитали выступление Навального в Европарламенте госизменой

Юристы посчитали выступление Навального в Европарламенте госизменой

Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
У правоохранительных органов есть все основания для возбуждения против блогера Алексея Навального уголовного дела по статье 275 УК РФ "Государственная измена". В середине декабря он выступил в Европарламенте, после чего ЕС продлил до конца июля следующего года санкции в отношении ряда отраслей российской экономики.
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В своем выступлении в Европарламенте 17 декабря Навальный рассказал, санкции против каких отраслей, персон и объектов могут нанести существенный вред российской экономике. Эксперты считают, что действия блогера можно считать государственной изменой.

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Согласно статье 275 УК РФ, такое преступление может быть совершено в виде оказания "консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ".

У правоохранительных органов есть все основания для возбуждения против Навального уголовного дела по 275-й статье, уверен адвокат Александр Арутюнов. Но я должен сказать, что вообще приговор по делу "Ив Роше", и решение, если оно состоится, по статье 128.1 УК РФ – это все, конечно, еще были "цветочки". Обвинение по статье 275 УК РФ – обвинение очень серьезное, как говорится, хуже не бывает", – приводит мнение юриста РАПСИ.

По его словам, выступление Навального в Европарламенте по поводу введения антироссийских санкций можно расценивать как консультационную помощь иностранной организации.

Схожее мнение высказал адвокат Александр Зорин. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны предателей, выдававших партизан фашистам и помогавшим немцам сбрасывать бомбы на жизненно важные объекты, расстреливали на месте.

Сейчас против нашей страны ведется информационно-финансовая гибридная война, отметил Зорин. В новом веке боевые действия – это нанесение экономических ударов по отраслям экономики и благосостоянию граждан, добавил эксперт.

"Действия блогера Алексея Навального по оказанию консультационной помощи иностранному государству, международным организациям в целях подрыва безопасности нашей страны очевидно попадают под признаки указанного выше особо тяжкого преступления", – сказал Зорин.

Навальный в своем выступлении в Европарламенте призвал нанести удар по так называемым олигархам, но по факту это будет ущерб всей российской экономике, уверен адвокат Дмитрий Аграновский.

"Удар по бизнесу – это удар по экономике и, в конечном счете, по обществу, потому что все взаимосвязано. Действительно призывы были именно к причинению экономического ущерба стране, убрать все полутона", – пояснил эксперт.

Если против Навального возбудят уголовное дело по 275-й статье, то встанет вопрос о его экстрадиции в Россию, отметил адвокат Александр Арутюнов. Генпрокуратура может ходатайствовать к властям Германии с просьбой выдать РФ скандального блогера для исполнения решения суда, сказал эксперт.

С похожими по сложности задачами отечественные следственные органы еще не сталкивались, считает Арутюнов. "Отсутствие такого рода дел вовсе не означает, что статья 275 УК РФ не может быть применена в отношении господина Навального в данном случае. Когда он в ходе выступления дает конкретные советы, консультацию членам Европарламента о том, что нужно принять такие, такие и такие – то есть конкретные – санкции, это все-таки уже консультация", – приводит мнение эксперта портал РАПСИ.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил приравнять провоцирование антироссийских санкций к государственной измене. В своем телеграм-канале предприниматель сравнил санкции с бомбардировками городов и атаке на пограничные рубежи России.

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Автор: 29 декабря 2020, 12:42 Источник: РАПСИ ✓ Надежный источник

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Непонятно, что больше некому выступать в Европарламенте кроме кухарки из Беларуси, больной девочке Тунберг из Швеции и американскому прихвостню, мошеннику Наваляльному?
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